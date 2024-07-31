В поселке Турбов в Винницкой области 71-летняя женщина упала в колодец на территории своего домохозяйства и погибла, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.

Детали

«30 июля около 22:00 спасателям сообщили, что в пгт Турбов Винницкого района, на территории одного из домохозяйств в колодец упал человек. Прибыв на вызов, бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования подняли женщину наружу, к сожалению, уже без признаков жизни», - сообщили в ГУ ГСЧС в соцсетях.

Погибшей, как указано, оказалась 71-летняя владелица домовладения.

Сейчас обстоятельства, приведшие к гибели человека, устанавливаются правоохранителями.

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