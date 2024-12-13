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Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Киев  •  УНН

 • 7638 просмотра

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Екатерина Остапчук опубликовала в Instagram фото своего первенца на второй день после родов. Для телеведущего Владимира Остапчука это уже третий ребенок, которого назвали Тимофеем.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука  показала новонарожденного малыша в своем посте в Instagram, пишет УНН.

Детали

На второй день после рождения первенца Екатерина Остапчук опубликовала в своем Instagram  пост, в котором показала лицо сына.

"Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает", - пишет жена Остапчука. 

Напомним 

Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.

Алина Волянская

Алина Волянская

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