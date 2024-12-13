Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея
Киев • УНН
Екатерина Остапчук опубликовала в Instagram фото своего первенца на второй день после родов. Для телеведущего Владимира Остапчука это уже третий ребенок, которого назвали Тимофеем.
Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука показала новонарожденного малыша в своем посте в Instagram, пишет УНН.
Детали
На второй день после рождения первенца Екатерина Остапчук опубликовала в своем Instagram пост, в котором показала лицо сына.
"Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает", - пишет жена Остапчука.
Напомним
Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены - первый.