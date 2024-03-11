"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре

В Украине на вторник, 12 марта, объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра на западе страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 12 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - указали в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 12 марта на Правобережье облачно, на остальной территории переменная облачность. Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и в Херсонской области дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму 0-5° тепла, на остальной территории 1-6° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму до 11°; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

Дополнение

Специалисты во время сильного ветра советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.