Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В воскресенье на острове Новая Гвинея было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4, передает УНН с ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Детали
По информации сам эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Место землетрясения находилось в 104 километрах от города Менди. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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