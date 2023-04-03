Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее

Детали

По информации сам эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Место землетрясения находилось в 104 километрах от города Менди. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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