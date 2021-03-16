Земельная реформа: свыше 3 тысяч поправок нардепы рассмотрели 160

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник два с половиной часа рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, рассмотрение законопроекта ко второму чтению началось в 12:30 и завершилось в 15:00. Народные депутаты дошли до 160-й поправки.

Отметим, всего к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики предложил учесть 748 предложений.

О чем законопроект

Как утверждают авторы, законопроект имеет цель реформирования системы управления в сфере земельных отношений и снятия искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмены лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Проектом закона предлагается, в частности:

- Передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

- Установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.

- Предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

- Отказаться от существования специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, с предвидением существования взамен центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.

- Предоставить полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель:

• областным государственным администрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры),

• исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

- Отменить институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель.

Законопроект предлагает отменить согласование с правительством продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Что было раньше

Так, в декабре текущего года народные избранники направили законопроект № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений в комитет на доработку.

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