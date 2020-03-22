Зеленского просят выплатить зарплату украинцам, которые ушли в отпуск за свой счет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят выплатить заработную плату украинцам, которые ушли в отпуск за свой счет из-за карантинных мероприятий в связи с коронавирусом. Соответствующая петиция №22/089734-эп появилась на сайте Главы государства, передает УНН.
"Большинство украинцев, которые ушли в отпуска из-за ведения карантина сидят дома за свой счет! Будет ли государство компенсировать нанесенный ущерб? Все мы понимаем, почему так произошло, но людям нужно жить. Работодатели тотально отправляют всех в отпуск, плановый или за свой счет" , - говорится в тексте петиции.
Так, соответствующая петиция набрала 252 голоса из 25 тысяч необходимых. Сбор подписей продлится еще 91 день.
Кроме того, Зеленского просят законодательно гарантировать выплаты по временной безработице наемным работникам, которые вынужденно находятся на карантине. Соответствующая петиция №22/089726-эп набрала 241 голос из 25 тыс. необходимых.
Также Президента просят предоставлять дополнительную государственную денежную выплату в размере двух минимальных зарплат каждый месяц гражданам Украины, которым доводится работать в состоянии эпидемия в стране. Соответствующая петиция №22/089650-эп набрала 47 голосов из 25 тыс. необходимых.
Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить работу метро в Украине, ведь это приведет к негативным экономическим последствиям.