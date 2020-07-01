Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в опубликованном Офисом Президента тексте указа №258/2020, передает УНН.
"Во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг "постановляю утвердить... схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, находящихся в должности по состоянию в день вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в документе.
Согласно схеме постановлено, что ротация применяется к членам НКРЭКУ: до 1 июля 2020 года к Антоновой Елене Александровне, до 1 июля 2021 года - к Кривенко Оксане Александровне, до 1 июля 2023 года - к Магде Алексею Ивановичу, до 1 июля 2024 года - к Бабий Ольге Андреевне и Коваленко Дмитрию Витальевичу, а до 1 июля 2025 года - к Кайдашу Руслану Юрьевичу и Тарасюку Валерию Владимировичу.
Напомним, НКРЭКУ изменила тарифы на услуги распределения природного газа с 1 июля.