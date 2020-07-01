Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП

"На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг", постановляю затвердити... схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.

Згідно зі схемою, постановлено, що ротація застосовується до членів НКРЕКП: до 1 липня 2020 року - до Антонової Олени Олександрівни, до 1 липня 2021 року — до Кривенко Оксани Олександрівни, до 1 липня 2023 року — до Магди Олексія Івановича, до 1 липня 2024 року — до Бабій Ольги Андріївни та Коваленка Дмитра Віталійовича, а до 1 липня 2025 року — до Кайдаша Руслана Юрійовича та Тарасюка Валерія Володимировича.

Нагадаємо, НКРЕКП змінила тарифи на послуги розподілу природного газу з 1 липня.