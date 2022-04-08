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Зеленский предложил схему с ограничением потока денег за нефть в россию

Киев • УНН

 • 113067 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Если Европа не хочет физически прекратить поставки энергоресурсов из россии уже сейчас, нужно в качестве первого шага применить схему с потоком денег за эти энергоресурсы в россию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед политиками и народом Финляндии, пишет УНН.

Зеленский предложил схему с ограничением потока денег за нефть в россию

Цитата

«Сколько времени Европа может игнорировать потребность ввести эмбарго на поставку нефти из россии? Это вопрос безопасности во всех смыслах этого слова – от экологического до военного. И я прошу вас: задавайте этот вопрос громко, перед всеми в Европейском Союзе, чтобы необходимое решение наконец-то появилось. Мир знает форматы, как это сделать», – отметил Зеленский.

«И если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, она не готова, хотя это все равно неизбежно, нужно в качестве первого шага применить схему с ограничением потока денег за нефть в россию. Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа к ним россии. Пусть сначала россия возвращает мир и отвечает за военные преступления, а уже потом забирает свои нефтедоллары и нефтеевро», – сказал Президент.

Детали

По словам Главы государства, каждый образованный человек знает, что время ископаемого топлива истекло, и человечество не может дальше полагаться на уголь, нефть – нужно искать более чистые источники энергии для всех.

А если россия использует энергоносители еще и для финансирования агрессии против других народов и распространения ненависти в мире, это должно быть дополнительным, важным стимулом, отметил он.

Также Зеленский заявил, что Украине нужны по-настоящему действенные, мощные санкции против россии, постоянно, и «такой санкционный коктейль, который запомнят, как коктейли Молотова».

Он выразил благодарность компаниям Финляндии, которые уже перестали работать на российском рынке.

«Но нужно полностью оборвать экономические связи с этим государством. И я призываю вас давить на все ваши компании, которые продолжают поддерживать российскую военную машину через свои налоги, акцизы в россии», - сказал Президент.

Глава государства призвал немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы.

«Нельзя ограничиваться лишь частичным ответом на российскую угрозу Европе и демократическому миру, потому что свобода не выживет, если оставить каналы подпитки тирании. И нам вместе нужно думать о том, как оградить Европу от российского энергетического оружия», - добавил он.

Ранее

Ранее сегодня Совет Европейского Союза официально сообщил, что ЕС принял пятый пакет санкций против россии, куда вошло угольное эмбарго, которое заработает в августе 2022 года.

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