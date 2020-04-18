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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 9355 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 65937 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 105003 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130430 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Зеленский записал очередное обращение: призвал праздновать Пасху дома

Зеленский записал очередное обращение: призвал праздновать Пасху дома

Киев  •  УНН

 • 31576 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех отпраздновать этот праздник дома. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Президента, передает УНН.

"Дорогие украинцы, я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником - Светлым Воскресением Христовым!" - поздравил Глава держаавы.

Также он отметил, что "пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах - радость, достаток и любовь". "Пусть на нашу землю вернется мир", - подчеркнул Президент.

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - отметил Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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