Президент заверил, что никого не пристраивает по знакомству

"Родителям очень сложно. Все что-то звонят. Никто не понимал, что у нас есть столько друзей, сколько близких знакомых. Их тысячи. Они все звонят, что-то просят - посмотрите туда, посмотрите туда. А вот у нас есть очень талантливый человек. Мой отец отказывает всем. Ну, как в жизни - люди-то просят у тебя ждут, что ты же отец президента, сейчас он поможет, сейчас он кулаком стукнет и этого человека возьмут на работу. Но мы никого не пристраиваем", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что у него более месяца не было выходных.