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Зеленский: с этой недели начинается подготовка к выходу из карантина

Киев • УНН

 • 16613 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Ограничительные меры, введенные в Украине в связи с ситуацией с коронавирусом, продлятся до 11 мая, но уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

Зеленский: с этой недели начинается подготовка к выходу из карантина

"Ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее, однако страна уже готовится к выходу из карантина. Кабинет министров Украины готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина", - указали в Офисе по итогам совещания у Президента.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм".

"Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе", - добавили в ОПУ.

Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила глобальное чрезвычайное положение, отметили в Офисе Президента.

Напомним, 4 мая состоится внеочередное заседание Кабмина.

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