Зеленский: с этой недели начинается подготовка к выходу из карантина

КИЕВ. 4 мая. УНН. Ограничительные меры, введенные в Украине в связи с ситуацией с коронавирусом, продлятся до 11 мая, но уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.