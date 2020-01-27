Зеленский принял участие в праздновании 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во время рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.
"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.
Вместе с другими лидерами делегаций Президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.
Как сообщал УНН, Зеленский присоединится к молитве о пленниках концлагеря Аушвиц-Биркенау.