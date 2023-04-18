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Зеленский посетил украинских защитников на передовой в Авдеевке

Зеленский посетил украинских защитников на передовой в Авдеевке

Киев • УНН

 • 648183 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области - в Авдеевке, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Детали

"Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке", - сообщили в ОП.

Глава государства, как указано, заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки «Донецк» о ситуации в районе его ответственности.

Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

Цитата

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно», – сказал он.

Память погибших защитников почтили минутой молчания.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена «За мужество» II и III степеней.

Военные подарили Главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

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