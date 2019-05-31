Зеленский отстранил уличенного на взятке главу РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука, задержанного на взятке, от должности председателя Коростенской райгосадминистрации Житомирской области. Об этом говорится в распоряжении Президента №56/2019-рп, передает УНН.
"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрук Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, председатель Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1500 долларов взятки.
По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района.
Факт получения 1500 долларов правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.