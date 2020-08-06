Зеленский прибыл на Донбасс: принял участие в награждении военных

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93661 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103819 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129583 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108965 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129167 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101701 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102441 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104236 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101992 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский прибыл на Донбасс: принял участие в награждении военных

Зеленский прибыл на Донбасс: принял участие в награждении военных

Киев  •  УНН

 • 20803 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, где вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные, героические, наши украинские слова: "Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, - за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас - Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот - вернем все домой", - заявил Зеленский, обращаясь к украинским военным.

Также Зеленский выразил надежду, что Украина "станет такой же большой", как и до начала войны на Донбассе.

"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен, прежде всего, вам, что вы храните своих собратьев. И это важно. Важно, что выполняется "режим тишины". Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС.

"За личное мужество, проявленное во время боевых действий и образцовое выполнение воинского долга Владимир Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский посмертно наградил погибших в ООС военнослужащих.

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