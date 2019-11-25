Зеленский вернул уголовную ответственность за незаконное обогащение

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 “Незаконное обогащение”, согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Это будет гарантией беспристрастного рассмотрения.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предъявляется по активам, приобретенным после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также по доходам от этих активов.

Напомним, 31 октября народные депутаты Украины приняли в целом законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов чиновников. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины.

Справка. По нормам административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений, сумма необлагаемого минимума доходов граждан устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, равной 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.