Зеленский подписал Бюджет-2020

"11 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

В проект Госбюджета-2020 заложены расходы на будущий год в размере 1,195 трлн грн - рост по сравнению с 2019-м составляет 65,7 млрд грн.

На инфраструктуру запланировали выделить 73,7 млрд грн, на здравоохранение - 113,3 млрд грн, на образование - 145,1 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн, социальную сферу - 293 млрд грн, в том числе без малого 50 млрд грн на субсидии, 173 млрд грн - на выплату пенсий и 806 млн грн на надбавки одиноким пенсионерам.

Дефицит госбюджета планируется снизить до 2%. Доходы от приватизации в следующем году ожидаются на уровне 12 млрд грн, а легализация игорного бизнеса должна принести еще 3 млрд грн доходов.

Минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.

С 1 января 2020 года минимальная пенсия устанавливается в размере 1638 грн.