Зеленский подписал Бюджет-2020

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13546 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104022 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78444 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103956 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116460 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146648 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147458 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140258 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183938 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116680 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Зеленский подписал Бюджет-2020

Зеленский подписал Бюджет-2020

Киев  •  УНН

 • 13197 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с сайта ВР.

"11 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

В проект Госбюджета-2020 заложены расходы на будущий год в размере 1,195 трлн грн - рост по сравнению с 2019-м составляет 65,7 млрд грн.

На инфраструктуру запланировали выделить 73,7 млрд грн, на здравоохранение - 113,3 млрд грн, на образование - 145,1 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн, социальную сферу - 293 млрд грн, в том числе без малого 50 млрд грн на субсидии, 173 млрд грн - на выплату пенсий и 806 млн грн на надбавки одиноким пенсионерам.

Дефицит госбюджета планируется снизить до 2%. Доходы от приватизации в следующем году ожидаются на уровне 12 млрд грн, а легализация игорного бизнеса должна принести еще 3 млрд грн доходов.

Минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.

С 1 января 2020 года минимальная пенсия устанавливается в размере 1638 грн.

Украинские Национальные Новости

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