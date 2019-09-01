Зеленский - Пенсу: США всегда отстаивали права Украины

Зеленский отметил, что для него "большая честь встретиться с вами (Пенсом - ред.) лично".

"Действительно, как вы сказали, наши страны многое объединяет. Хочу вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции по поводу нашей территориальной целостности и суверенитетукраины", - заявил он.

Зеленский добавил, что уже неоднократно встречался с делегатами, сопровождавшими Пенса, и отметил, что ощущение, что они одна большая американо-украинская семья.

"... мы почти родственники", - добавил Президент Украины.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.