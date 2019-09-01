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Зеленський - Пенсу: США завжди відстоювали права України

Зеленський - Пенсу: США завжди відстоювали права України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. США завжди відстоювали права України, захищали і не змінювали своєї позиції з приводу нашої територіальної цілісності та суверенітету. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві, передає кореспондент УНН.

Зеленський відзначив, що для нього "велика честь зустрітися з вами особисто".

"Дійсно, як ви сказали, наші країни багато що об’єднує. Хочу вам подякувати, що США завжди відстоювали права України, захищали і не змінювали своєї позиції з приводу нашої територіальної цілісності та суверенітетукраїни ", - заявив він.

Зеленський додав, що уже неодноразово зустрічався із делегатами, що супроводжували Пенса, і зазначив, що має відчуття, що вони одна велика американо-українська родина.

"... що ми майже родичі", - додав Президент України.

Раніше Віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.

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