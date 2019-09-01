Зеленський - Пенсу: США завжди відстоювали права України

КИЇВ. 1 вересня. УНН. США завжди відстоювали права України, захищали і не змінювали своєї позиції з приводу нашої територіальної цілісності та суверенітету. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві, передає кореспондент УНН.