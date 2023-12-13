Зеленский встретился с Королем Норвегии и поблагодарил за поддержку Украины

После саммита Украина-Северная Европа и ряда двусторонних встреч президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с Королем Норвегии Геральдом V, где поблагодарил за поддержку, передает УНН.

Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Харальда V. Спасибо норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране. Отдельная благодарность за начало Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины - написал Владимир Зеленский в Тelegram.

Также Владимир Зеленский встретился с членами королевской семьи - королевой Соней, кронпринцем Хоконом и кронпринцессой Метте-Маритой. Президент поблагодарил королевскую семью за поддержку украинских беженцев, которые нашли приют в Норвегии.

Напомним

Президент Украины Зеленский прибыл в Осло на саммит Украина-Северная Европа, где провел ряд встреч и обсудил усиление оборонных и экономических связей.

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