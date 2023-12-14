Зеленский впервые созвонился с новым премьером Польши Туском: обсудили саммит ЕС

Президент Владимир Зеленский и новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор. Зеленский поздравил Туска с назначением и с началом новой "страницы" двусторонних отношений. Об этом написал глава государства в Telegram, пишет УНН.

Находясь в Осло, провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Поздравил моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений - написал Зеленский.

По его словам, накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые, по словам Президента, "будут способствовать единству всего европейского сообщества".

Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе - Украина и Польша. Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе - отметил Зеленский.

Также глава государства сообщил, что пригласил Дональда Туска посетить Украину при ближайшей возможности.

Дополнение

Накануне саммита ЕС Владимир Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор Владимир Путин на него повлиял.

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