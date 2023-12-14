Зеленский впервые созвонился с новым премьером Польши Туском: обсудили саммит ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский обсудил с новым премьер-министром Польши Туском вопросы укрепления связей и единства ЕС накануне саммита, посвященного стремлению Украины к вступлению в ЕС. Зеленский также пригласил Туска посетить Украину.
Президент Владимир Зеленский и новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор. Зеленский поздравил Туска с назначением и с началом новой "страницы" двусторонних отношений. Об этом написал глава государства в Telegram, пишет УНН.
Находясь в Осло, провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Поздравил моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений
По его словам, накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые, по словам Президента, "будут способствовать единству всего европейского сообщества".
Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе - Украина и Польша. Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе
Также глава государства сообщил, что пригласил Дональда Туска посетить Украину при ближайшей возможности.
Дополнение
Накануне саммита ЕС Владимир Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор Владимир Путин на него повлиял.
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Зеленский впервые созвонился с новым премьером Польши Туском: обсудили саммит ЕС
Президент Украины Зеленский обсудил с новым премьер-министром Польши Туском вопросы укрепления связей и единства ЕС накануне саммита, посвященного стремлению Украины к вступлению в ЕС. Зеленский также пригласил Туска посетить Украину.
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