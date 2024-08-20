Зеленский вместе с первой леди посетил "Школу супергероев" в Кривом Роге

Во время рабочей поездки в Днепровскую область Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили «Школу супергероев» в Кривом Роге, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства с женой осмотрели классы и ознакомились с учебным процессом в этой школе при больнице. Здесь смогут получать знания и получать необходимую помощь дети, которые находятся на длительном лечении.

Создание этой «Школы супергероев» полностью профинансировала Фонд Елены Зеленской.

«Дети, которые в Кривом Роге находятся в больницах, сталкиваются не только с болезнями, но и с реалиями войны. Поэтому «Школа супергероев» для них - это больше, чем просто классы. Это место, где им возвращают детство, надежду и поддержку», - отметила первая леди.

В заведении есть все необходимое для обучения. В частности, обустроены два образовательных класса, игровая зона для дошкольников, кабинет ментального здоровья и библиотека.

«Именно такие результаты вдохновляют нас делать больше и продолжать искать доноров для открытия таких школ в новых городах», - отметила директор Фонда Елены Зеленской Нина Горбачева.

Всего в этом году Фонд профинансировал создание шести новых «Школ супергероев», привлекая средства иностранных партнеров. Кроме Кривого Рога, к старту нового учебного года уже готовы образовательные классы при больницах в Виннице и Ровно. Вскоре они заработают также во Львове, Одессе и Полтаве.

«Мы благодарим Фонд за веру в наш проект и возможность видеть счастливых супергероев в новых классах», - отметила директор государственного учреждения „Школа супергероев“ Наталья Жилинская.

«Школы супергероев» есть уже в 11 городах. В прошлом году их учениками стали более 15 тысяч детей.