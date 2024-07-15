Президент Владимир Зеленский положительно оценил визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, отметив, что он способствует формированию по крайней мере "прагматических отношений" между странами. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

То, что визит был в Украину - это в любом случае хорошо для нас, потому что у нас конкретно не было отношений. Мы же соседи, мы же не воюем с венграми, - говорит Зеленский.

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Президент подчеркнул, что у нас враг один - это россия, которая, к сожалению, втянула в эту войну и беларусь, с территории которой Украину также атаковали.

"У нас должны быть сильные, дружеские отношения, но сначала надо по крайней мере построить прагматические отношения. Там много наших людей. Поэтому, я считаю, его (Виктора Орбана - ред.) визит в Украину был правильный", - говорит Президент.

Зеленский подчеркнул, что не знал о предстоящем визите Орбана в москву сразу после посещения Киева.

"Его визит в россии я не поддерживаю, но ведь это его решение. Страны ЕС и НАТО его осудили за это",- добавил он.

Напомним

После визитов премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана с "миротворческими миссиями" в том числе в Москву и Пекин, Будапешт получил "беспрецедентную" словесную критику от представителей других стран блока на встрече в среду, что некоторые описали как "желтую карточку".