Зеленский в США обсудил с представителями аналитических центров сохранение американской поддержки

Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне обсудил с представителями аналитических центров США как сохранить американскую поддержку Украины в условиях других глобальных вызовов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Президента.

Вашингтон. Содержательная встреча с представителями аналитических центров США. Пообщались о том, как сохранить американскую поддержку Украины и внимание к нашему государству в условиях других глобальных вызовов - сообщил Зеленский.

Глава государства также рассказал о результатах, которых достигают Силы обороны, используя военную помощь от США, и об успехах Украины в Черном море.

"Благодаря действиям украинских воинов и с помощью партнеров агрессор должен оказаться в очень сложной для себя позиции", - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Зеленский находится с рабочим визитом в США. Сегодня он встретится с американским лидером Джо Байденом, также выступит перед сенаторами.