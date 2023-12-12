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Зеленский в США обсудил с представителями аналитических центров сохранение американской поддержки

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 08:30  •  13572 просмотра

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Президент Зеленский встретился с представителями американских аналитических центров, чтобы обсудить пути сохранения поддержки США в условиях глобальных вызовов и подчеркнуть достижения Украины в области обороны.

Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне обсудил с представителями аналитических центров США как сохранить американскую поддержку Украины в условиях других глобальных вызовов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Президента. 

Вашингтон. Содержательная встреча с представителями аналитических центров США. Пообщались о том, как сохранить американскую поддержку Украины и внимание к нашему государству в условиях других глобальных вызовов

- сообщил Зеленский.

Глава государства также рассказал о результатах, которых достигают Силы обороны, используя военную помощь от США, и об успехах Украины в Черном море. 

"Благодаря действиям украинских воинов и с помощью партнеров агрессор должен оказаться в очень сложной для себя позиции", - отметил Президент. 

Напомним 

Президент Украины Зеленский находится с рабочим визитом в США. Сегодня он встретится с американским лидером Джо Байденом, также выступит перед сенаторами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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