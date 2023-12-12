Зеленский в США обсудил с представителями аналитических центров сохранение американской поддержки
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с представителями американских аналитических центров, чтобы обсудить пути сохранения поддержки США в условиях глобальных вызовов и подчеркнуть достижения Украины в области обороны.
Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне обсудил с представителями аналитических центров США как сохранить американскую поддержку Украины в условиях других глобальных вызовов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Президента.
Вашингтон. Содержательная встреча с представителями аналитических центров США. Пообщались о том, как сохранить американскую поддержку Украины и внимание к нашему государству в условиях других глобальных вызовов
Глава государства также рассказал о результатах, которых достигают Силы обороны, используя военную помощь от США, и об успехах Украины в Черном море.
"Благодаря действиям украинских воинов и с помощью партнеров агрессор должен оказаться в очень сложной для себя позиции", - отметил Президент.
Напомним
Президент Украины Зеленский находится с рабочим визитом в США. Сегодня он встретится с американским лидером Джо Байденом, также выступит перед сенаторами.
Зеленский в США обсудил с представителями аналитических центров сохранение американской поддержки
Президент Зеленский встретился с представителями американских аналитических центров, чтобы обсудить пути сохранения поддержки США в условиях глобальных вызовов и подчеркнуть достижения Украины в области обороны.
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