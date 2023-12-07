Зеленский собирается на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Милея - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Это станет его первой поездкой в Латинскую Америку после начала полномасштабного российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Аргентину на инаугурацию новоизбранного главы этого государства Хавьера Милея. Об этом сообщает местное издание TN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что президент Украины планирует прибыть в столицу Аргентины Буэнос-Айрес рано утром в воскресенье. В издании подчеркивают, что визит Зеленского стал неожиданностью, хотя он и был в списке гостей.
Это станет сильным политическим жестом в отношении региона: это первый случай, когда Зеленский посетит Латинскую Америку с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года.
Дополнение
Вместе с тем это также является четким жестом Милея в сторону Украины, поскольку означает изменение промежуточной позиции, принятой администрацией пока еще действующего президента Альберто Фернандеса.
Напомним
20 ноября Хавьер Милей был избран президентом Аргентины после второго тура выборов.
Новый президент уже заявил о планах разорвать связи с "коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии. Милей также выразил поддержку Украине в ее войне с Россией и сказал, что видит США и Израиль главными партнерами Аргентины
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Зеленский собирается на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Милея - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Это станет его первой поездкой в Латинскую Америку после начала полномасштабного российского вторжения.
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