Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали оборону, производства оружия и вопросы военных
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное вопросам обороны, включая фортификационные сооружения, производство оружия и проблемы военных ветеранов. Он также отметил укрепление обороноспособности Украины через партнерство в производстве новых видов вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждался вопрос фортификационных укреплений, производства оружия; вопросы военных и ветеранов. Об этом этом глава государства сказал в своем видеообращении, сообщает УНН.
Провел Ставку. Различные вопросы, различные аспекты обороны. Длилась почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопрос фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия
Зеленский также отметил о работе над реализацией договоренностей с партнерами по новым производств оружия - совместных производств и совместной ремонтной базы.
Задача - максимально усилить Украину, и каждый месяц должен добавлять сил нашей обороне
Напомним
Зеленский анонсировал "активные" недели во внешней политике. политике.
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Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали оборону, производства оружия и вопросы военных
Президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное вопросам обороны, включая фортификационные сооружения, производство оружия и проблемы военных ветеранов. Он также отметил укрепление обороноспособности Украины через партнерство в производстве новых видов вооружений.
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