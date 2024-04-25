Зеленский провел Ставку: говорили о защите, фронте и изготовлении оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 апреля, сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили, в частности, защиту необходимых для страны объектов, ситуацию на фронте, а также усиление собственных производителей оружия. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Провел Ставку. Сегодня основной вопрос - защита. Был большой и подробный доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по прикрытию жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации - сообщил Зеленский.

Он добавил, что также заслушал сводку с фронта, основные направления, дальнейшие действия и вероятные действия врага, обеспечение военных всем необходимым.

Третий вопрос - контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период - добавил Президент.

Напомним

От "атакамсов" и артиллерии до необходимой ПВО и техники. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи США и поблагодарил за поддержку Украины.