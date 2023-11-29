Зеленский посетил Херсон и ознакомился с планами строительства укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон, где ознакомился с планами строительства защитных сооружений и укрытий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с презентацией развития системы гражданской защиты региона. Глава государства осмотрел самое большое укрытие, обустроенное в Херсоне. Он оборудован для пребывания 250 человек во время воздушной тревоги - говорится в сообщении.

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал Президента о ремонте и реконструкции укрытий в регионе. По его словам, в населенных пунктах области устанавливают уличные укрытия и габионы. Также запланировано продолжить строительство бомбоубежищ в школах и детсадах.

Как отметил Прокудин, продолжается работа над налаживанием системы оповещения населения. Кроме того, строят фортификационные и инженерные сооружения. Особое внимание уделено защите объектов критической инфраструктуры.

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"Начальник Херсонской ОВА доложил Президенту о проекте строительства подземного перинатального центра в Херсоне. В этом центре планируют оборудовать родильное и послеродовое отделения, операционные залы и палаты интенсивной терапии, которые будут оснащены новейшим медицинским оборудованием. Кроме того, запланировано построить подземную Городскую клиническую больницу с современными операционными и реанимационным блоком, палатами интенсивной терапии", - отмечается в сообщении.

Во время посещения укрытия Зеленскому передали чумацкую икону, а также презентовали юбилейную монету, посвященную годовщине деоккупации Херсона.