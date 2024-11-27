Зеленский показал ночную работу по российским "шахедам"

Президент Украины Владимир Зеленский показал ночную работу украинских защитников по российским "шахедам", пишет УНН.

Детали

"Каждую ночь наши мобильные огневые группы, другие наши воины сбивают российские "шахеды". Каждую ночь есть результат в защите жизни. Спасибо за меткость!" - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "только постоянная поддержка Украины и такое давление на россию, которое усиливается, не давая ей адаптироваться, могут лишить рф возможностей терроризировать Украину и продолжать эту войну".

"Нам в Украине нужен устойчивый, надежный мир. Только вместе и меткими ударами можем это обеспечить", - подчеркнул Зеленский.

Над Украиной за ночь сбили 36 из 89 вражеских дронов