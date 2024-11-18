Зеленский подписал закон об изменениях в работе МСЭК: что ждет украинцев
Киев • УНН
Президент подписал закон, совершенствующий работу медико-социальных экспертиз. Документ предусматривает возможность осмотра на дому, присутствие адвоката и обжалование решений МСЭК.
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 11225, который совершенствует процедуру проведения медико-социальной экспертизы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.
Детали
В документе говорится, что в случае если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр (переосвидетельствование) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, осмотр (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, в которых такое лицо находится на лечении.
При проведении экспертизы на заседании медико-социальной экспертной комиссии по заявлению лица может присутствовать его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности и / или врач или специалист по реабилитации в сфере здравоохранения, участие которого лицо обеспечивает самостоятельно.
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В случае несогласия с решением МСЭК первого уровня лицо имеет право подать в течение одного месяца после получения заключения письменную жалобу в медико-социальную экспертную комиссию второго уровня. Медикосоциальная экспертная комиссия первого уровня, проводившая экспертизу, в трехдневный срок после поступления соответствующей жалобы направляет все имеющиеся документы на рассмотрение в медико-социальную экспертную комиссию второго уровня, которая в течение одного месяца со дня представления указанных документов проводит повторный осмотр лица и принимает соответствующее решение.
Отмечается, что решение медико-социальной экспертной комиссии второго уровня может быть обжаловано в течение одного месяца в орган, определенный центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.
Решение медико-социальной экспертной комиссии может быть отменено в рамках обжалования медико-социальной экспертной комиссией высшего уровня.
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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