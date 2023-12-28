Зеленский подписал закон о законопроекте о судейской карьере

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10140-д по совершенствованию процедур судейской карьеры. Об этом со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР, передает УНН.

Детали

Этот проект закона был рекомендацией Еврокомиссии и одним из условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС относительно получения Киевом макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

Ранее, 9 декабря, этот документ в втором чтении поддержали 244 народных избранника.

Дополнение

Этот законопроект должен упростить и ускорить отбор в суды первой инстанции, отменив некоторые этапы отбора и повторное экзаменование кандидатов. Также он сокращает процесс обучения будущих судей.

Поскольку не все кандидаты будут его проходить, это позволит оперативно заполнить вакантные места и сэкономить на обучении тех, кто не будет работать судьей.

Закон предусматривает, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет обязана публиковать результаты поименного голосования, а уровень значения собеседования в процедуре отбора повысится.

Согласно нововведениям, судьям из ликвидированных и реорганизованных судов не можно будет перевестись в другой суд без завершения квалификационного оценивания.

Напомним,

Президент Украины Зеленский подписал закон, предусматривающий криминализацию контрабанды, наложение штрафов и лишение свободы в зависимости от стоимости контрабандных товаров, который вступит в силу в июле 2024 года.

Закон является частью требований для получения макрофинансовой помощи от ЕС.