Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

«24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Дополнение

Ранее сообщалось, ратификация Римского статута позволит:

Наказание русских преступников.

Благодаря привлечению Украины к МУС удастся увеличить эффективность работы МУС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. «Фактически, мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем. МУС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности Путина, армейской верхушки: Шойгу, Герасимова и других генералов. Наше участие в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников», - указывали в Офисе Президента.

Отстаивание интересов Украины в МУС. Украина, как сообщали в Офисе Президента, сможет:

- участвовать в Ассамблее государств-участников МУС и формировать политику МУС;

- выдвигать своего кандидата на должность судьи;

- утверждать распределение бюджета МУС с целью обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине;

- участвовать в выборах судей и других выборных лиц (в частности Прокурора МУС), влиять на разработку изменений в Римский статут, что является ключевым для нас в вопросе защиты наших военных.

Евроинтеграция Украины и выполнение нашей части соглашений по безопасности.

Украина имеет обязательства по ратификации Римского статута в Соглашении об ассоциации с ЕС (статья 8). Кроме того, это одно из требований нашего вступления в блок. Ряд уже подписанных соглашений по безопасности со странами также содержат положения о ратификации Римского статута, в частности, с Нидерландами и Германией.

Компенсация украинцам, пострадавшим от российских преступлений.

Полноценное участие Украины в МУС (для которого нужна ратификация), как сообщалось, упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МУС для потерпевших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

Защита наших военных.

«Стоит понимать, что ратификация не означает, что появится риск привлечения наших военных и других граждан к ответственности», - отмечали в Офисе Президента.

Как указывали в Офисе Президента, во-первых, Украина уже полностью признала юрисдикцию МУС с 21 ноября 2013 года двумя соответствующими заявлениями, а Офис Прокурора МУС начал расследование ситуации в Украине «охватывая, таким образом, любые предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины, любым лицом» - без ограничений по гражданству. А во-вторых, согласно комплиментарности - фундаментальному принципу работы МУС - наши граждане могут предстать перед МУС только в том случае, если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности за международные преступления.

«Но самым важным является то, что, Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которой МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации», - отмечали в Офисе Президента.