Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и потребность в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов, передает УНН.

Украина ценит лидерскую поддержку Дании в сфере безопасности и, в частности, предоставление 19 пакетов оборонной помощи. Во время нашей встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, нашу потребность в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов, восстановление Украины и европейскую интеграцию - написал Зеленский.

Он поблагодарил за решение правительства инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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Зеленский заявлял, что Украине нужно сокращение обучения на истребителях F-16, расширение базы для обучения на F-16 и увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не через 3-5 лет.