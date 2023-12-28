Зеленский обсудил с Папой Франциском совместную работу по Формуле мира

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Папой Франциском. Они обсудили совместную работу по Формуле мира. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Только что говорил с Его Святейшеством Папой Франциском. Поблагодарил за поздравления для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелание мира - справедливого мира для всех нас. Обсудили нашу совместную работу по Формуле мира - более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей. Будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы", - сказал Зеленский.

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Папа Римский Франциск в рождественском послании этого года умолял о мире для Украины.