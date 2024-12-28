Зеленский обсудил катастрофу самолета Azerbaijan Airlines с президентом Азербайджана: россия должна прекратить распространять дезинформацию

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines. По словам Зеленского, есть доказательства того, что авария рейса J2-8243 произошла в результате удара российской ракетой ПВО, передает УНН.

Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета. Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видно повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО