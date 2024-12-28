Зеленский обсудил катастрофу самолета Azerbaijan Airlines с президентом Азербайджана: россия должна прекратить распространять дезинформацию

ukenru
Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 100927 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 109339 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 112916 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 110803 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 108432 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 104795 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 134233 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 141554 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110526 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113512 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль обстрелял аэропорт в Йемене, когда там находилась делегация ООН и приземлился гражданский самолет: фото

Израиль обстрелял аэропорт в Йемене, когда там находилась делегация ООН и приземлился гражданский самолет: фото

 • 33686 просмотра
россия увеличивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины - ISW

россия увеличивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины - ISW

 • 57785 просмотра
россия держит в Черном море ракетоноситель без "Калибров" - ВМС ВСУ

россия держит в Черном море ракетоноситель без "Калибров" - ВМС ВСУ

 • 19340 просмотра
Как сегодня изменится погода: синоптики обновили прогноз: синоптики обновили прогноз

Как сегодня изменится погода: синоптики обновили прогноз: синоптики обновили прогноз

 • 26751 просмотра
Трамп может стать первым президентом с двумя государственными визитами в Британию - The Telegrap

Трамп может стать первым президентом с двумя государственными визитами в Британию - The Telegrap

 • 37930 просмотра
публикации
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 114138 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 134233 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 141554 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 132417 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 133554 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

10:38 • 14172 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 87047 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 72062 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 87438 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 111973 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский обсудил катастрофу самолета Azerbaijan Airlines с президентом Азербайджана: россия должна прекратить распространять дезинформацию

Зеленский обсудил катастрофу самолета Azerbaijan Airlines с президентом Азербайджана: россия должна прекратить распространять дезинформацию

Киев  •  УНН

 • 2923 просмотра

Read in English

Президент Украины провел разговор с лидером Азербайджана относительно авиакатастрофы рейса J2-8243. По предварительным данным, причиной аварии стал удар российской ракетой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines. По словам Зеленского, есть доказательства того, что авария рейса J2-8243 произошла в результате удара российской ракетой ПВО, передает УНН.

Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета. Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видно повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО

- написал Зеленский в Telegram.

Глава государства указал, что Украина поддерживает Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призвал другие страны также оказать помощь. Кроме того, рассказал, что стороны договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Дополнение

По предварительным результатам авиакатастрофа самолета Embraer 190, который разбился 25 декабря, когда выполнял рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня), произошла из-за "внешнего вмешательства", рассказали в авиакомпании Azerbaijan Airlines. Тем временем компания приостановила авиарейсы в 10 городов россии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
azerbaidzhanАзербайджан
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина