Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что преимущество в войне против РФ должно достигаться не количеством личного состава, а технологически и вооружением. Президент подчеркнул, что необходимо максимально делать все, чтобы сохранить жизнь личного состава. Об этом Зеленский заявил в интервью французским СМИ, комментируя закон об усилении мобилизации, передает УНН.

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Что касается этого закона (мобилизационного - ред.), который вы упомянули, да, он был введен, и согласно ему по-другому происходит мобилизация. Там был снижен возраст, и еще некоторые другие изменения, некоторые нормы и тому подобное. И мне военное командование, я уже отвечал на этот вопрос, говорит, что мобилизация увеличилась. То, что происходит, и не хватает ребят на поле боя, то мы должны понять, что они в учебных центрах. Они не могут после мобилизации сразу брошены на поле боя. Опять же, подчеркиваю - мы не россияне. Мы знаем, что у них есть люди, которые были в учебном центре семь дней и отправлялись на поле боя, но они не могут ничего с этим сделать, потому что их бьют. Но у нас ребята должны проходить минимум два месяца учебный процесс и тренировки соответствующие. А некоторые, в зависимости от направления, тренируются дольше. Я думаю, что пополнение будет в ближайшее время в тех бригадах, где не хватает личного состава - сказал Зеленский.

Он добавил, что россия увеличивает количество своих солдат на поле боя, поэтому нужно, чтобы все было аргументировано, чтобы военное командование помнило о балансе сил, что нужно технологически, оружием, а не только количеством.

Надо думать мозгом, иначе нельзя. Количеством против россии - это сложный вызов, поэтому нужно быть умными и нужно максимально делать все, чтобы сохранить жизни людей. Ну и уничтожать врага - добавил Зеленский.

По его словам, рф в последние три-четыре недели теряет в среднем по тысяче человек в день убитыми и ранеными.

Вы понимаете, к чему они пришли? Представьте себе, что вы теряете тысячу человек за сутки, ранеными и убитыми. Тысячу. Они сумасшедшие люди. Абсолютно. Они неадекватные люди. Путин сумасшедший. Можно убивать тысячу людей в день? Своих людей. путин, если он готов терять тысячу за день, то за еще год войны он потеряет 300 тыс. человек. У него уже более 500 тысяч убитыми и ранеными. Более 500 тысяч. Вот вам что происходит - отметил президент.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска достигли успехов из-за ограничений на использование западного оружия. Зеленский отметил необходимость получения разрешения на удары по целям в глубине РФ.