Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Андрей Ермак - "мощный менеджер, который выполняет поставленные ему задачи. Об этом он заявил в ответ на вопрос, относительно "предоставления Ермаку очень много власти", в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Вы должны понимать, что все это работает просто, чтобы атаковать меня. россия запускала очень много дезинформации, что решаю не я, а какие-то другие люди, что я не контролирую партию, что я не имею влияния на тех или иных министров. Я не хочу иметь влияние, потому что есть закон. Я президент согласно законодательству. Ермак - мощный менеджер и один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат, он делает то, что говорю ему я, он выполняет все задачи - говорит Зеленский

По его словам, что это политика и так делают, когда хотят ослабить того или иного человека - бьют по команде.

Напомним

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, вошел в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time в категории "Лидеры".