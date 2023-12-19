Зеленский надеется, что новое правительство Польши снимет блокаду и назвал ее искусственной

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша начали терять политические отношения. Однако Зеленский надеется, что новое правительство Польши остановит блокаду границы с Украиной. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я благодарен Польше, президенту Дуде и (польскому - ред.) обществу... Но при этом мы должны быть с вами людьми откровенными... У меня были мощные отношения с вашим (польским - ред.) Кабинетом министров. Потом была блокада наших границ. Поймите, это не бизнес во время войны. Блокада наших границ - это было выживание. У нас не было тогда коридора, свободного, независимого Черноморского коридора, по которому можно было вывозить зерно. У нас были проблемы в Словакии, могли быть проблемы с Румынией, у нас были проблемы с Венгрией и с нашими ближайшими друзьями Польшей. Что у нас остается, если у нас нет моря? - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина и Польша начали терять политические отношения.

Мы сказали окей, мы не будем продавать зерно в Польшу. Дайте вывезти... С апреля по сентябрь отношения были очень сложными. Мы потеряли сотни миллионов долларов и часть урожая...И мы начали терять политические отношения. Я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы государства во время войны. Я сказал: дайте нам вывезти. Нам не дали вывезти. И это было не правильно. - отметил Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что новое правительство Польши снимет блокаду на границе.

"Я буду верить, что новое правительство разблокирует всю эту блокаду, она искусственная. Мы готовы, чтобы в Польше люди ничего не теряли, но нельзя политизировать вопрос зерна, когда у нас все заблокировано. Я верю, что мы все выровняем, я хочу в это верить", - сказал Зеленский.

Дополнение

14 декабря Президент Владимир Зеленский и новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор. Зеленский поздравил Туска с назначением и с началом новой "страницы" двусторонних отношений.