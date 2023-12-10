Зеленский из Аргентины провел телефонный разговор с Макроном: президенты обсудили новый французский оборонный пакет

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  149847 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  178580 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  169525 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  160662 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  156441 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  148517 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  165443 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  161012 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  148322 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  145273 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143342 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134026 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143347 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152440 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145379 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Боевики ХАМАС массово сдались в плен - Армия Израиля

Боевики ХАМАС массово сдались в плен - Армия Израиля

  •  109089 просмотра
На Харьковщине оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека

На Харьковщине оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека

  •  105407 просмотра
российские войска пытаются истощить украинские системы ПВО, запуская ракеты-приманки - ISW

российские войска пытаются истощить украинские системы ПВО, запуская ракеты-приманки - ISW

  •  104269 просмотра
Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

  •  77210 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

  •  73809 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zelenskii-iz-argentini-provel-telefonnii-razgovor-s-makronom-prezidenti-obsudili-novii-frantsuzskii-oboronnii-paket

Зеленский из Аргентины провел телефонный разговор с Макроном: президенты обсудили новый французский оборонный пакет

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 16:50  •  13697 просмотра

Read in English

Президент Украины Зеленский обсудил по телефону с президентом Франции Макроном новый французский оборонный пакет и военные потребности. Зеленский также поблагодарил Макрона за подготовку к приему украинских пилотов, в рамках программы тренировки на самолетах F-16, и обсудил усилия Украины по вступлению в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Аргентине, провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем визитом в Аргентине провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого были обсуждены приоритетные потребности, а также следующий французский оборонный пакет для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram президента Украины.

Находясь в Аргентине, провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал Эммануэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, которую оказывает Франция. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь Украины

- говорится в сообщении.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил Макрона за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16. Также рассказал о функционировании "зернового коридора", по которому, несмотря на все попытки России, уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.

Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии

- добавил Президент

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран стран стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту - Сырский

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Зеленський з Аргентини провів телефонну розмову з Макроном: президенти обговорили новий французький оборонний пакет
Zelenskyy had a phone conversation with Macron from Argentina: the presidents discussed the new French defense package
Новости по теме

Зеленский из Аргентины провел телефонный разговор с Макроном: президенты обсудили новый французский оборонный пакет

Президент Украины Зеленский обсудил по телефону с президентом Франции Макроном новый французский оборонный пакет и военные потребности. Зеленский также поблагодарил Макрона за подготовку к приему украинских пилотов, в рамках программы тренировки на самолетах F-16, и обсудил усилия Украины по вступлению в ЕС.

Политика •   •  13697 просмотра
Зеленский из Аргентины провел телефонный разговор с Макроном: президенты обсудили новый французский оборонный пакет

Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС

Автоматическая защита на Славянской ТЭС вызвала отключение электроэнергии в северной части Донецкой области, но позже ДТЭК восстановил электроснабжение.

Война •   •  21756 просмотра
Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС

Зеленский в Аргентине встретился с президентами трех латиноамериканских стран

Во время своего визита в Аргентину президент Украины Зеленский встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

Политика •   •  23779 просмотра
Зеленский в Аргентине встретился с президентами трех латиноамериканских стран

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, сменив на этом посту Альберто Фернандеса, а Виктория Вильярруэль стала вице-президентом.

Новости Мира •   •  25984 просмотра
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Дубинский согласился на прохождение полиграфа, чтобы доказать якобы свое избиение в СИЗО

Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, дал согласие на проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свое заявление об избиении в СИЗО, сообщают его адвокаты. Он настаивает на использовании полиграфа НАБУ.

Криминал и ЧП •   •  26995 просмотра
Дубинский согласился на прохождение полиграфа, чтобы доказать якобы свое избиение в СИЗО

Саудовская Аравия вместе с рядом стран ОПЕК сопротивляется на пути к амбициозным резолюциям на COP28

Саудовская Аравия и некоторые страны ОПЕК сопротивляются решительным климатическим действиям на COP28, а европейские министры выражают разочарование. Конференцию омрачает напряженность в связи с вопросами отказа от ископаемого топлива и опасениями относительно чрезмерного влияния ОПЕК.

Общество •   •  28717 просмотра
Саудовская Аравия вместе с рядом стран ОПЕК сопротивляется на пути к амбициозным резолюциям на COP28

Европейский Союз достиг соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта

ЕС согласовал правила использования ИИ, которые требуют прозрачности для общих систем ИИ и ограничивают биометрическое наблюдение в режиме реального времени со стороны правоохранительных органов до определенных обстоятельств.

Политика •   •  27090 просмотра
Европейский Союз достиг соглашения о правилах, регулирующих использование искусственного интеллекта

Австрия готова смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Австрия может ослабить свое вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону при условии усиления контроля на сухопутной границе и увеличения присутствия Frontex.

Политика •   •  32042 просмотра
Австрия готова смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Нетаньяху разговаривает с путиным на фоне растущей напряженности в отношениях Израиля и рф

Нетаньяху выразил Путину недовольство антиизраильской позицией России в ООН и ее сотрудничеством с Ираном. Этот разговор состоялся на фоне обострения израильско-российской напряженности и военной помощи Израилю со стороны США.

Политика •   •  34296 просмотра
Нетаньяху разговаривает с путиным на фоне растущей напряженности в отношениях Израиля и рф

Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике

Британская разведка сообщает, что россия инициировала скоординированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, причем тяжелые бомбардировщики использовались в атаках с 21 сентября. Большинство ракет были перехвачены украинской обороной.

Война •   •  37208 просмотра
Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике