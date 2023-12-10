Зеленский из Аргентины провел телефонный разговор с Макроном: президенты обсудили новый французский оборонный пакет

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Аргентине, провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем визитом в Аргентине провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого были обсуждены приоритетные потребности, а также следующий французский оборонный пакет для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram президента Украины.

Находясь в Аргентине, провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал Эммануэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, которую оказывает Франция. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь Украины - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил Макрона за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16. Также рассказал о функционировании "зернового коридора", по которому, несмотря на все попытки России, уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.

Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии - добавил Президент

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран стран стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

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