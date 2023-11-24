Зеленский и президент Латвии обсудили оборонную поддержку и боеприпасы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом подняли вопрос оборонной поддержки Украины, в частности производство и поставки боеприпасов. Об этом Зеленский сообщил во время своего вечернего обращения, передает УНН.

Только что завершил переговоры с президентом Латвии, содержательный разговор, говорили об оборонной поддержке для нашего государства, для наших воинов. О постоянстве такой поддержки. В частности, обсудили производство и поставки боеприпасов - артиллерии, калибр 155, - а также вопрос о "медеваках" - специальных бронированных машин для эвакуации наших раненых воинов - сказал Зеленский.

Детали

Также Зеленский во время встречи проинформировал главу Латвии о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии и о готовности к политическому решению в декабре. Кроме этого стороны подробно обсудили механику подготовки соответствующего решения ЕС.

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