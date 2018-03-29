Сбой Telegram: мошенники заработали почти 30 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Продолжительный сбой мессенджера Telegram 29 марта позволил мошенникам заработать около 30 тысяч долларов на фальшивом посте Павла Дурова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ain.ua.
Суть аферы заключалась в том, что после сбоя мессенджера Telegram мошенники разместили в сети фейковые извинения Павла Дурова с обещанием о возвращении в двукратном размере вложенных криптовалют на определенный интернет-кошелек.
Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Мошенникам удалось собрать 27,8 тысяч долларов в денежном эквиваленте.
Напомним, 29 марта в работе Telegram произошел сбой.
"Отключение питания в кластере серверов Тelegram вызвало проблемы в Европе. Работаем над тем, чтобы решить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центров обработки данных возобновит энергетическое оборудование", - отметил Дуров.