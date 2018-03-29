Збій Telegram: шахраї заробили майже 30 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Тривалий збій месенджера Telegram 29 березня дозволив шахраям заробити близько 30 тисяч доларів на фальшивому пості Павла Дурова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ain.ua.
Суть афери полягала в тому, що після збою месенджера Telegram шахраї розмістили в мережі фейкове вибачення Павла Дурова з обіцянкою про повернення в двократному розмірі вкладеної криптовалюти у певний інтернет-гаманець.
Через візуальну подібність багато користувачів сприйняли акцію за реальну. Шахраям вдалося зібрати 27,8 тисяч доларів в грошовому еквіваленті.
Нагадаємо, 29 березня в роботі Telegram стався збій.
"Відключення живлення в кластері серверів Тelegram викликало проблеми в Європі. Працюємо над тим, щоб вирішити це з нашого боку, але багато що залежить від того, коли постачальник центрів обробки даних відновить енергетичне обладнання", - зазначив Дуров.