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Збій Telegram: шахраї заробили майже 30 тисяч доларів

Збій Telegram: шахраї заробили майже 30 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 12039 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Тривалий збій месенджера Telegram 29 березня дозволив шахраям заробити близько 30 тисяч доларів на фальшивому пості Павла Дурова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ain.ua.

Суть афери полягала в тому, що після збою месенджера Telegram шахраї розмістили в мережі фейкове вибачення Павла Дурова з обіцянкою про повернення в двократному розмірі вкладеної криптовалюти у певний інтернет-гаманець.

Через візуальну подібність багато користувачів сприйняли акцію за реальну. Шахраям вдалося зібрати 27,8 тисяч доларів в грошовому еквіваленті.

Нагадаємо, 29 березня в роботі Telegram стався збій.

"Відключення живлення в кластері серверів Тelegram викликало проблеми в Європі. Працюємо над тим, щоб вирішити це з нашого боку, але багато що залежить від того, коли постачальник центрів обробки даних відновить енергетичне обладнання", - зазначив Дуров.

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