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Убытки от атак на энергетическую инфраструктуру Украины оценили в 10 миллиардов долларов

Убытки от атак на энергетическую инфраструктуру Украины оценили в 10 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 776237 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Всемирный банк и ООН оценили убытки энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в результате войны в более 10 миллиардов долларов, передает УНН.

Цитата

"Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли ущерб на более чем 10 миллиардов долларов США и оставили более 12 миллионов человек без электроэнергии или с ограниченным доступом к ней, а также нарушили работу систем водоснабжения и отопления", - свидетельствует комплексная оценка энергетических убытков, которую провела ПРООН и Всемирный банк.

Детали

Аварийные ремонтные работы оцениваются в 1,2 миллиарда долларов США. При этом основное внимание будет уделяться обеспечению энергоснабжения критически важной инфраструктуры в крупных городах и на пострадавших от войны территориях, которые уже не подлежат восстановлению, пояснил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Оценка содержит подробный обзор ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины.

Наибольшая доля ущерба приходится на энергетический сектор - около 6,5 миллиарда долларов, в то время как ущерб, нанесенный атомным электростанциям, достиг около 770 миллионов долларов США. "Учитывая то, что этой зимой целые общины неделями оставались без электроэнергии при минусовых температурах, эта оценка также подчеркивает необходимость срочного планирования на случай чрезвычайных ситуаций на зимний сезон 2023/2024 годов, что, как предполагается, обойдется примерно в 1 миллиард долларов США", - указывают в ПРООН.

В целом, ущерб в энергетической инфраструктуре страны более чем в пять раз превышает показатели в предыдущей оценке, сделанной в июне 2022 года. "Продолжая оценку нанесенного ущерба, на следующем этапе следует определить потери и потребности, чтобы отстроить лучше, чем было, в частности с переходом на «зеленые» технологии", - отмечают в ПРООН.

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