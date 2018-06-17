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Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Киев  •  УНН

 • 14521 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Е прошла в Ростове-на-Дону, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Бразильцы вышли вперед на 20-й минуте. Марсело прострелил в штрафную сборной Швейцарии после подачи Неймара, Стивен Цубер прервал передачу, но выбил мяч точно на Филиппа Коутиньо. Полузащитник “Барселоны” мощно пробил с 27 метров, поразив ворота крученым ударом рикошетом от штанги.

На 50-й минуте счет сравнялся. Шакири подал угловой с правого фланга, Стивен Цубер опередил Миранду и Каземиро и головой отправил мяч в ворота. При этом бывший футболист ЦСКА рукой подтолкнул Миранду в спину. Несмотря на апелляции бразильцев, судья не стал обращаться к видеоповтора и гол засчитал. Цубер играл за московский ЦСКА в сезоне-2013/14 в составе армейцев он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. ЦСКА он провел 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Ранее в воскресенье был сыгран второй матч группы Е, в Самаре сборная Сербии со счетом 1:0 обыграла команду Коста-Рики. Таким образом, сербы лидируют в группе с тремя очками, бразильцы и швейцарцы делят второе место, набрав по одному баллу. Костариканцы очков не набрали.

Сборная Бразилии свой следующий матч на ЧМ-2018 проведет в пятницу, 22 июня, против Коста-Рики. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Швейцария также 22 июня сыграют в Калининграде против Сербии.

Сборная Бразилии впервые с 1978 года не смогла выиграть в стартовом матче на чемпионате мира. В 1978 году они сыграли вничью со шведами (1:1). Швейцарцы не проигрывают в стартовых матчах уже на пятом чемпионате мира подряд (1994, 2006, 2010, 2014). Последний раз они уступили немцам (0:5) на дебютном для себя первенстве в 1966 году.

Команды Бразилии и Швейцарии девятый раз играли друг с другом. Три раза выигрывали бразильцы, два — швейцарцы. Четвертый раз соперники сыграли вничью. Этот матч стал второй очной встречей команд на чемпионатах мира, в 1950 году сборные также сыграли вничью (2:2).

Непредсказуемая Группа E!

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