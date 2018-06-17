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Збірні Бразилії та Швейцарії зіграли унічию в матчі чемпіонату світу з футболу

Збірні Бразилії та Швейцарії зіграли унічию в матчі чемпіонату світу з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Збірна Бразилії з футболу зіграла внічию з командою Швейцарії з рахунком 1:1 у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу в Росії. Зустріч групи Е пройшла в Ростові-на-Дону, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Бразильці вийшли уперед на 20-й хвилині. Марсело прострілив у штрафну збірної Швейцарії після подачі Неймара, Стівен Цубер перервав передачу, але вибив м’яч точно на Філіпа Коутіньйо. Півзахисник “Барселони” потужно пробив з 27 метрів, вразивши ворота крученим ударом рикошетом від штанги.

На 50-й хвилині рахунок зрівнявся. Джердан Шакірі подав кутовий з правого флангу, Стівен Цубер випередив Міранду і Каземіро і головою відправив м’яч у ворота. При цьому колишній футболіст ЦСКА рукою підштовхнув Міранду в спину. Незважаючи на апеляції бразильців, суддя не став звертатися до відеоповтору і гол зарахував. Цубер грав за московський ЦСКА в сезоні-2013/14, в складі армійців він виграв чемпіонат Росії і Суперкубок країни. За ЦСКА він провів 40 матчів, в яких забив один м’яч і віддав чотири гольові передачі.

Раніше в неділю було зіграно другий матч групи Е, в Самарі збірна Сербії з рахунком 1:0 обіграла команду Коста-Ріки. Таким чином, серби лідирують у групі з трьома очками, бразильці та швейцарці ділять друге місце, набравши по одному балу. Костариканці очок не набрали.

Збірна Бразилії свій наступний матч на ЧС-2018 проведе у п’ятницю, 22 червня, проти Коста-Ріки. Матч відбудеться в Санкт-Петербурзі. Швейцарія також 22 червня зіграє в Калінінграді проти Сербії.

Збірна Бразилії вперше з 1978 року не змогла виграти в стартовому матчі на чемпіонаті світу. У 1978 році вони зіграли внічию зі шведами (1:1). Швейцарці не програють в стартових матчах вже на п’ятому чемпіонаті світу поспіль (1994, 2006, 2010, 2014 року). Останній раз вони поступилися німцям (0:5) на дебютному для себе першості в 1966 році.

Команди Бразилії та Швейцарії дев’ятий раз грали один з одним. Три рази вигравали бразильці, два — швейцарці. Четвертий раз суперники зіграли внічию. Цей матч став другий очною зустріччю команд на чемпіонатах світу, в 1950 році збірні також зіграли внічию (2:2).

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