Сборная Украины вышла в плей-офф домашнего ЧЕ по регби

В этот день команды соревновались в группах и определяли между собой лучшую восьмерку европейских сборных, которые будут бороться за самые высокие места первого тура континентального первенства в Украине.



Наша женская сборная в первый игровой день Евро-2018 в Днепре, получив уверенные победы над Израилем (34:0) и Латвией (45:5), в последнем поединке группового раунда, где решалась судьба первого места в группе "С", уступила Румынии со счетом 10:24. В конце концов, подопечные Вячеслава Козьменко заняли второе место в своем квартете.



В раунде плей-офф, который пройдет сегодня "сине-желтые" в четвертьфинале будут противостоять сборной Швейцарии.



Добавим, что в других парах 1/4 финала Швеция встретится с Норвегией, Нидерланды с Финляндией, а Румыния с Венгрией.



Как сообщал УНН, форвард сборной Украины, а также игрок "Кредо-1963" Виталий Крамаренко стал победителем национального первенства в составе "Дубовляны Лодзь".