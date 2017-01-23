Сборная Украины заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Барселоне состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин в индивидуальном и командном турнире, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации фехтования Украины.
В командных соревнованиях сборная Украины в составе Анфисы Почкаловой, Фейби Бежуры, Елены Кривицкой и Ксении Пантелеевой остановилась на 5-м месте в общем медальном зачете.
В 1/8 основной сетки украинки победили японок со счетом 45:37, а в следующем туре встретились с китаянками. В предпоследнем бою Пантелеева - Сян украинском шпажистка сумела нанести 14 уколов, в то время как ее соперница - только 5. Таким образом, украинке удалось сократить отставание от соперниц до 2 уколов - 38:40, но этого не хватило для победы. В последнем поединке Кривицкая - Сунь опытная китаянка не дала украинкам отыграться и завершила встречу со счетом 45:42 в пользу сборной Китая.
В борьбе за 5-8 место Ф.Бежура, Е.Кривицкая, А.Почкалова и К.Пантелеева сначала взяли верх над командой Швейцарии (45:33), а после победили итальянок (41:36) во главе с их лидером Росселлой Фиаминго, которая является серебряным призером Рио-2016.
Добавим также, в индивидуальном турнире А.Почкалова и Е.Кривицкая пробились в 1/8 финала и в итоге заняли 12 и 14 места соответственно.