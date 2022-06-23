Сохрани горючее для победы – проект, направленный на ответственное использование горючего

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Сеть АЗК WOG совместно с партнерами запустила инициативу в поддержку ответственного потребления горючего. Ее цель – стимулировать водителей сознательно относиться к пользованию собственным автомобилем, чтобы сохранить горючее для транспорта защитников, медиков, ГСЧС, аграриев и других служб и компаний, обеспечивающих наше комфортное и безопасное настоящее, помогают защищать страну, передает УНН.

Детали

В условиях, когда в Украине фактически полностью изменены источники поставки горючего, выстраиваются новые логистические цепи, и это все на фоне целенаправленного разрушения агрессором топливной инфраструктуры (нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и АЗК), сознательное и ответственное потребление является крайне важным. Каждый сэкономленный литр дизеля или бензина — это мобильность, скорость и движущая сила военных, нацгвардейцев и подразделений ТРО, приближающих нашу общую победу. А еще это позволяет медикам быстрее оказаться в нужном месте и спасти больше жизней; спасателям и пожарным — быть первыми там, где больше всего нужна их помощь; аграриям — засеять и обработать больше полей; бизнесу — доставлять хлеб или молоко, лекарства, шины или бронежилеты и т.д.

“Мы уверены, что эта инициатива не просто найдет отклик в сердцах многих украинцев, но и побуждает к конкретным шагам, которые позволят экономить топливо каждому здесь и сейчас. Мы нация с высоким уровнем самоорганизации, что является нашим уникальным ДНК. Это проявляется не только в волонтерстве в критические моменты нашей истории, но и в умении помогать и поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается. Сегодня в такой сплоченности нуждаются все те, кто двигает жизнь в стране, для кого транспорт является важной составляющей, без которой это движение невозможно.

Приглашаем поддержать инициативу: делиться в соцсетях сообщениями и рассказами об альтернативах авто, которые вы для себя выбрали, обозначая их хештегом #бутиукраїнцем. Станьте примером для своих родных и друзей, вдохновите их на ответственное потребление горючего”, — подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Сеть АЗК WOG искренне благодарна партнерам, которые радостно откликнулись и поддержали эту инициативу: рынок проверенных авто AUTO.RIA, сеть супермаркетов VARUS, автомобильные бренды группы “Stellantis”: Peugeot, Citroen, Opel, украинская сеть бытовой техники и электроники “Эльдорадо”, мобильный оператор № 1 в Украине “Киевстар”, сеть продуктовых магазинов “КОЛО”, Медицинский центр для женщин и детей Аист-UP Львов, сеть аптек “Подорожник”, украинская сеть супермаркетов “Сильпо”, национальный перевозчик грузов и пассажиров “Укрзалізниця”, крупнейшая розничная сеть и интернет-магазин по продаже электроники и бытовой техники в Украине “Фокстрот”, сеть супермаркетов “Фора”.

Следует отметить, что инициатива открыта к присоединению, поэтому сеть АЗК WOG приглашает громады, бизнес, лидеров мнений, всех сознательных граждан Украины быть примером и продвигать культуру ответственного потребления топлива. Здесь вы найдете видео и макеты, которые сможете адаптировать и использовать для коммуникации: https://cutt.ly/fHdCIRh.

Крайне важно продуцировать собственные идеи бережливого потребления, и не останавливаться только на велосипедах и самокатах, поскольку даже управление со строгим соблюдением правил дорожного движения не только сохранит жизнь, а и позволит сэкономить драгоценное горючее.

После общей победы каждый из нас смело сможет сесть в свой автомобиль и проехать всю Украину — с запада до востока, с севера до юга, чтобы почувствовать этот неистовый дух единения и гордости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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