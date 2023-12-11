Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

Швеция пока не выполнила своих обещаний в рамках договоренностей с Турцией, которые являются условием для одобрения ее заявки на вступление в НАТО, - сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Вместе с тем, по мнению турецкого обозревателя издания Hürriyet Абдулкадира Сельви, Турция может поддержать членство Швеции в НАТО в случае договоренностей с США по самолетам F-16.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nergis TV и Hurriyet.

Детали

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, в интервью журналистам, предоставляя информацию о процессе вступления Швеции в НАТО отметил, что "наши шведские друзья пытаются сделать всё возможное", но "они ещё не смогли выполнить свои обещания". При этом глава турецкого оборонного ведомства приветствовал решение парламента Дании о запрете сожжения Корана, отметив, что надеется на подобные решения со стороны других стран региона.

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Обозреватель издания Hürriyet и журналист Абдулкадир Сельви сегодня написал, о возможности сдвига вопроса вступления Швеции в Альянс, поскольку в течение определенного времени, ранее, США давали понять, что Конгресс может принять решение о продаже F-16, если Турция проведёт решение через парламент по поводу заявки Швеции.

У меня сложилось впечатление, что Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят своё обещание по истребителям F-16. Ходят слухи, что за кулисами были достигнуты положительные результаты после того, как вопрос членства Финляндии и Швеции появился на повестке дня. Утверждается, что тайные эмбарго на поставки оружия 3-4 странами против Турции были сняты - написал Сельви.

Напомним

Ранее Турция сообщала НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя.

Также УНН сообщал, что Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.