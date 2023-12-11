Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  75578 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  104280 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  197495 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  222565 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  200878 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  188504 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  181599 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  166676 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  174376 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165700 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151445 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  145957 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143930 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134494 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143670 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  118526 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  117444 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  114159 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  106251 просмотра
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

  •  66265 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zayavka-shvetsii-v-nato-v-turtsii-schitayut-chto-shvetsiya-yeshche-ne-vipolnila-dogovorennostei-no-v-obmen-na-f-16-ot-ssha-yee-zayavka-mozhet-bit-podderzhana

Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 09:58  •  6616 просмотра

Read in English

Турция утверждает, что Швеция не выполнила условия вступления в НАТО, но все еще может поддержать заявку Швеции в обмен на сделку с США по самолетам F-16.

Швеция пока не выполнила своих обещаний в рамках договоренностей с Турцией, которые являются условием для одобрения ее заявки на вступление в НАТО, - сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Вместе с тем, по мнению турецкого обозревателя издания Hürriyet Абдулкадира Сельви, Турция может поддержать членство Швеции в НАТО в случае договоренностей с США по самолетам F-16.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nergis TV и Hurriyet.

Детали

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, в интервью журналистам, предоставляя информацию о процессе вступления Швеции в НАТО отметил, что "наши шведские друзья пытаются сделать всё возможное", но "они ещё не смогли выполнить свои обещания". При этом глава турецкого оборонного ведомства приветствовал решение парламента Дании о запрете сожжения Корана, отметив, что надеется на подобные решения со стороны других стран региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен: Остановить Россию в Украине - ключ к предотвращению нападений на НАТО

Обозреватель издания Hürriyet и журналист Абдулкадир Сельви сегодня написал, о возможности сдвига вопроса вступления Швеции в Альянс, поскольку в течение определенного времени, ранее, США давали понять, что Конгресс может принять решение о продаже F-16, если Турция проведёт решение через парламент по поводу заявки Швеции.

У меня сложилось впечатление, что Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят своё обещание по истребителям F-16. Ходят слухи, что за кулисами были достигнуты положительные результаты после того, как вопрос членства Финляндии и Швеции появился на повестке дня. Утверждается, что тайные эмбарго на поставки оружия 3-4 странами против Турции были сняты - написал Сельви.

Напомним

Ранее Турция сообщала НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя.

Также УНН сообщал, что Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Заявка Швеції в НАТО: у Туреччині вважають, що Швеція ще не виконала домовленостей, але в обмін на F-16 від США, її заявка може бути підтримана
Sweden's application to NATO: Turkey believes that Sweden has not yet fulfilled the agreements, but in exchange for F-16s from the United States, its application may be supported
Новости по теме

Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

Турция утверждает, что Швеция не выполнила условия вступления в НАТО, но все еще может поддержать заявку Швеции в обмен на сделку с США по самолетам F-16.

Политика •   •  6616 просмотра
Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана

В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют

Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.

Общество •   •  6293 просмотра
В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют

Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами

Во время своего визита в США 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом и выступит перед американскими сенаторами, сосредоточившись на потребностях Украины и дальнейшей поддержке со стороны США на фоне эскалации российских атак.

Политика •   •  15532 просмотра
Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами

Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина заслуживает переговоров о членстве в ЕС и постоянной военной поддержки. На этой неделе лидеры ЕС будут принимать ключевые решения.

Политика •   •  17285 просмотра
Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки

Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля

Министерство социальной политики Украины намерено продлить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые имеют на нее право, после января 2024 года, сосредоточив внимание на пенсионерах и безработных ВПЛ, а также пересмотрев доступ к помощи для малообеспеченных слоев населения.

Общество •   •  15182 просмотра
Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля

В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека

С 2017 по 2023 год в оккупированном Крыму было зафиксировано 9 006 нарушений прав человека, из них 6 365 - против крымских татар. Общее количество политических заключенных и преследуемых достигло 305 человек, в том числе 205 крымских татар.

Общество •   •  13525 просмотра
В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека

Команда БФ "МХП - Громаде" вручила бандуру Харьковскому кобзарскому цеху

Благотворительный фонд "МХП - Громаде" подарил бандуру Харьковскому кобзарскому цеху, который популяризирует традиционное украинское кобзарство, во время концерта в честь Остапа Вересая.

Новости Бизнеса •   •  9970 просмотра
Команда БФ "МХП - Громаде" вручила бандуру Харьковскому кобзарскому цеху

Словацкие перевозчики с 11 декабря будут блокировать только грузовики из Украины - Гостаможслужба

Словацкие перевозчики заблокируют движение грузовиков из Украины в Словакию, начиная с 15:00 11 декабря, не нарушая при этом движение личного транспорта. Путешественникам рекомендуется использовать альтернативные пункты пересечения границы

Общество •   •  17232 просмотра
Словацкие перевозчики с 11 декабря будут блокировать только грузовики из Украины - Гостаможслужба

Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго

Ночная атака россии на Киев привела к обесточиванию 120 потребителей, а министерство энергетики сообщило о частичных отключениях электричества в 491 населенном пункте по всей Украине из-за различных факторов, включая боевые действия и плохие погодные условия.

Общество •   •  22077 просмотра
Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго

Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы

Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы.

Политика •   •  35636 просмотра
Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы